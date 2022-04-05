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119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»

5 апреля 2022 12:32
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119 предприятий Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда»

В понедельник, 4 апреля 2022 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями органов исполнительной власти региона.

Участники оперативного совещания обсудили, как в регионе реализуется региональная составляющая национального проекта «Производительность труда». Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин рассказал, что из 15 показателей, установленных в рамках нацпроекта, на сегодняшний день плановые значения достигнуты уже по 6. Одним из ключевых показателей нацпроекта является количество предприятий – участников, вовлеченных в реализацию нацпроекта через получение адресной поддержки. На сегодня уже 119 предприятий Самарской области являются участниками нацпроекта (98,3%). В настоящее время министерство ведет работу с 11 предприятиями как потенциальными участниками нацпроекта. Также важным показателем является количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда. Обучение к началу апреля прошли уже 1617 человек (85% от планового значения).

«Неплохая динамика, безусловно, нужно продолжать работать с предприятиями-претендентами на включение в нацпроект. Самарская область была одним из пилотных регионов, начавших реализацию национального проекта «Производительность труда», и остается в лидерах по его реализации. У нас очень профессиональная команда в Региональном центре компетенций, высокого уровня специалисты работают в Федеральном центре компетенций. Эта работа приносит конкретный экономический эффект предприятиям. Кроме того, мы один из первых регионов, принявших дополнительные меры господдержки на региональном уровне, в частности, инвестиционные налоговые вычеты для участников программы», - подчеркнул первый вице-губернатор.

На совещании обсудили строительство объектов «Южный пансионат для инвалидов» (национальный проект «Демография»), «СамАрт III» (НП «Культура»), «Школа на 1600 мест г.о. Тольятти» (НП «Образование»). В настоящее время ведется работа с федеральными министерствами, направленная на компенсацию стоимости удорожания проектов из федерального бюджета.

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