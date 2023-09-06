10 сентября пройдет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре»

10 сентября 2023 года в областной столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Одним из событий станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре». В ней примут участие городские производители — 50 представителей малого и среднего бизнеса различных сфер.
В рамках деловой программы выставки запланировано проведение мастер-классов от предпринимателей, показ дизайнерской одежды, презентация сувенирной продукции, кулинарные поединки, дегустация продукции, гастрономическая кухня, розыгрыши призов, награждение отличившихся МСП и вручение памятных подарков.
Кроме того, на площадке будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Организатор: Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.
Цель мероприятия — привлечь внимания потребителей к самарским товарам и услугам, освещение мер поддержки МСП, а также оказание помощи предприятиям в повышении узнаваемости бренда.
Дата проведения: 10 сентября 2023 года.
Место проведения: пл. им. В.В. Куйбышева.
Запланирована программа Мероприятия:
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9.55-10.00
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Выступление творческого коллектива
(группа «до Zari», песня «Берега России»)
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10.00-10.15
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Открытие выставки. Приветственное слово: 1. Названова Лариса Николаевна – руководитель Департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
2. Зотов Владислав Иванович – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара
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10.15-10.20
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Выступление творческого коллектива (группа «до Zari», песня «Матушка Земля»)
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10.25-11.25
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Мастер - класс Юлии Марчак «Взрывной рост вашего бизнеса на маркетплейсах. Быстрый выход товара в ТОП»
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11.25-12.00
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Викторина. Розыгрыш призов от участников выставки
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12.30-13.00
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Дефиле дизайнерской одежды от «Династия»
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13.00-13.30
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Мастер-класс «Изготовление украшений из кожи»
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13.30-14.30
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Мастер-класс «Роспись акварельной открытки»
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15.30-16.30
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Дефиле дизайнерской одежды от «Наши»
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17.00-18.00
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Мастер-класс «Экочупс-натуральное лакомство»
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18.00-19.00
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Презентация каталога «Сделано в Самаре 2023» Торжественное награждение участников выставки (Зотов В.И.)