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10 сентября пройдет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре»

6 сентября 2023 11:42
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10 сентября пройдет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре»

10 сентября 2023 года в областной столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Одним из событий станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре». В ней примут участие городские производители — 50 представителей малого и среднего бизнеса различных сфер.

В рамках деловой программы выставки запланировано проведение мастер-классов от предпринимателей, показ дизайнерской одежды, презентация сувенирной продукции, кулинарные поединки, дегустация продукции, гастрономическая кухня, розыгрыши призов, награждение отличившихся МСП и вручение памятных подарков.

Кроме того, на площадке будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Организатор: Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Цель мероприятия — привлечь внимания потребителей к самарским товарам и услугам, освещение мер поддержки МСП, а также оказание помощи предприятиям в повышении узнаваемости бренда.

Дата проведения: 10 сентября 2023 года.

Место проведения: пл. им. В.В. Куйбышева.

Запланирована программа Мероприятия:

9.55-10.00

 

Выступление творческого коллектива

(группа «до Zari», песня «Берега России»)

 

10.00-10.15

 

Открытие выставки. Приветственное слово:                                                                     1. Названова Лариса Николаевна – руководитель Департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

2. Зотов Владислав Иванович – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

10.15-10.20

 

Выступление творческого коллектива                                       (группа «до Zari», песня «Матушка Земля»)

10.25-11.25

 

Мастер - класс Юлии Марчак «Взрывной рост вашего бизнеса на маркетплейсах. Быстрый выход товара в ТОП»

11.25-12.00

 

Викторина. Розыгрыш призов от участников выставки

12.30-13.00

 

Дефиле дизайнерской одежды от «Династия»

13.00-13.30

 

Мастер-класс «Изготовление украшений из кожи»

13.30-14.30

 

Мастер-класс «Роспись акварельной открытки»

15.30-16.30

 

Дефиле дизайнерской одежды от «Наши»

17.00-18.00

 

Мастер-класс «Экочупс-натуральное лакомство»

18.00-19.00

 

Презентация каталога «Сделано в Самаре 2023»      Торжественное награждение участников выставки                (Зотов В.И.)

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