10 сентября пройдет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре»

169

10 сентября 2023 года в областной столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Одним из событий станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре». В ней примут участие городские производители — 50 представителей малого и среднего бизнеса различных сфер.

В рамках деловой программы выставки запланировано проведение мастер-классов от предпринимателей, показ дизайнерской одежды, презентация сувенирной продукции, кулинарные поединки, дегустация продукции, гастрономическая кухня, розыгрыши призов, награждение отличившихся МСП и вручение памятных подарков.

Кроме того, на площадке будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Организатор: Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Цель мероприятия — привлечь внимания потребителей к самарским товарам и услугам, освещение мер поддержки МСП, а также оказание помощи предприятиям в повышении узнаваемости бренда.

Дата проведения: 10 сентября 2023 года.

Место проведения: пл. им. В.В. Куйбышева.

Запланирована программа Мероприятия: