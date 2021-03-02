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Жителей Самарской области предупреждают о метели

2 марта 2021 13:29
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Жителей Самарской области предупреждают о метели

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днём 2 марта 2021 года местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, на дорогах снежные заносы».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны! 

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