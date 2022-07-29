WWF России: краснокнижный кит запутался в рыболовных сетях в Охотском море

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Участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор обнаружили в Охотском море запутавшегося в рыболовных сетях краснокнижного кита, сообщают в пресс-службе фонда в пятницу, передает РИА Новости.

"Редкий кит попал в ставной невод, установленный местными рыбаками недалеко от берега, и уплыл, намотав сети на себя. Запутавшегося кита первыми обнаружили местные гиды компании "Дальневосточные экспедиции", когда вывозили туристов в море. Оперативно удалось сформировать спасательную группу, в которую вошли сотрудники компании, специалисты совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, а также сотрудники Центра спасения морских млекопитающих "Дельфа", - следует из сообщения.

В фонде уточнили, что на данный момент животное удалось найти, однако кит не подпустил к себе спасателей. Еще одну попытку планируется предпринять в субботу, если позволит погода.

"Сейчас понятно, что большую часть "шлейфа" из невода киту все же удалось с себя скинуть, но на нем остаются толстые канаты. Неизвестно, насколько они длинные, что у них на концах и какова вероятность за что-то зацепиться", - добавили в WWF России.

Общественники подчеркивают, что возможная гибель одного представителя серьезно угрожает выживанию популяции гренландского кита, которая насчитывает около 300-400 особей.

Во время прошлогодней экспедиции фонда удалось выяснить, что проблема травмирования для этой уязвимой популяции стоит крайне остро - около 30% гренландских китов в Охотском море хотя бы раз сталкивалась с подобной ситуацией – у каждого третьего кита, встреченного экспедицией, на теле ученые обнаружили шрамы от сетей и канатов. У одного из животных затянувшимися веревками была ампутирована половина хвоста.

Фото : Дальневосточные Экспедиции / Григорий Цидулко / РИА Новости