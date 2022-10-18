Всех желающих приглашают к участию в региональной акции «Сохраним лес – 2022»

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21 октября на землях близ села Красный Яр состоится центральная региональная акция «Сохраним лес – 2022».



На площади 0,8 га предусмотрено:



- дополнение геоглифа в форме Ордена Красной Звезды (диаметром 60 м), где будет высажено 450 саженцев ели, - - - дикой вишни и абрикоса;

- дополнение геоглифа «75» (100 м *70 м) – высадка 1000 сеянцев сосны.



Основная цель акции – привлечение внимания общественности к теме сохранения и восстановления лесов. Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Экология».



Сбор участников – в 10.30, сельское поселение Красный Яр, ул. Пионерская, 71 (здание лесничества).



Всех желающих приглашают принять участие!

Фото: пресс-служба правительства СО