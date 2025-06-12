Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем приняли участие владельцы водной техники из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и других городов России.
День России: в Самаре «Парад на Волге» объединил почти 500 судов
Очистка водоема выполнена на 60%.
В парке им. 50-летия Октября Самары продолжают очистку от растительности озера «Песчаное»
По .данным, авиакатастрофа произошла из-за столкновения с птицами.
 Все 242 человека, которые были на борту упавшего в Индии самолета, погибли
Получить гранты в 2025 году могут физически и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Идет прием заявок на грантовую поддержку в области культуры и искусства
Будьте внимательны и осторожны!
13 июня местами в регионе ожидается гроза, возможен град, усиление ветра
Водители автомобиля LADA Priora и ГАЗели госпитализированы.
Полицейские работают на месте ДТП в Волжском районе: столкнулись LADA Priora и ГАЗель
Помимо забегов участников и болельщиков «Королевы спорта» ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО. 
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Это пилотный проект, впервые в регионе возвели модульный дом культуры. Такой способ строительства сочетает быстроту возведения, технологичность и функциональность.
В поселке Сокский Искаклинского района торжественно открыли сельский Дом культуры
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В парке им. 50-летия Октября Самары продолжают очистку от растительности озера «Песчаное»

12 июня 2025 18:48
101
Очистка водоема выполнена на 60%.

В парке им. 50-летия Октября Самары продолжают очистку от растительности озера «Песчаное». По информации МАУ «Парки Самары», механическим способом очищено 60% поверхности воды. На лодках и с берега рабочие охватывают территорию площадью более 32 тысяч квадратных метров, ежедневно в работе задействованы не менее 12 человек. 

«Механическую очистку завершим в июне. Дополнительно избавляться от водорослей, вызывающих «цветение» воды, нам помогает биопрепарат с хлореллой. Он уничтожает ненужную растительность, не причиняя вреда другим живым организмам в водоеме, и сохраняет естественный баланс воды. Параллельно озеро заполняется чистой водой из новой скважины. Как только водозаборное оборудование фонтана «Царевна-Лебедь» в центральной части акватории полностью погрузится в воду, запустим его. Запуск фонтана усилит аэрацию озера», – рассказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.

Все этапы очистки водоема в парке им. 50-летия Октября в Самаре сопровождают сотрудники кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С.П. Королева.

«Озеро в парке Металлургов можно сравнить с гигантским аквариумом. И даже начинающий аквариумист знает: пока в воде не установится биологическое равновесие, вода может наполниться водорослями и будет мутной. Поскольку это замкнутый водоем со стоячей водой, при наступлении жары, активности солнца и повышении температуры происходит рост водорослей становится более интенсивным. Свою лепту вносят обитающие на парковом озере птицы. Отходы их жизнедеятельности – источник азота, вызывающего эвтрофикацию, что приводит к заболачиванию. Дополнительные элементы, в том числе рыбы, в экосистеме и очистка водоема – это скорая помощь в его восстановлении», – пояснил Иван Павлов, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С.П. Королева, участник и соавтор природоохранного проекта «Красная книга Самарской области». 

До конца текущей недели биологическое разнообразие обитателей водоема пополнят более 200 взрослых рыб. По словам Ивана Павлова, они повысят эффект комплекса восстановительных работ.

 

Фото:   админстрация Самары

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Постарайтесь ограничить выход из зданий.
11 июня 2025, 16:30
12 июня местами в регионе сохранятся грозы, шквалистое усиление ветра, локально град
Постарайтесь ограничить выход из зданий. Экология
336
Будьте внимательны и осторожны!
25 апреля 2025, 16:07
26 апреля ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны! Экология
1785
Со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более.
23 апреля 2025, 14:47
24 и 25 апреля местами в Самарской области сохранится аномально жаркая погода
Со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более. Экология
1985

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
206
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
766
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
580
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
347
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
331
Весь список