101

В парке им. 50-летия Октября Самары продолжают очистку от растительности озера «Песчаное». По информации МАУ «Парки Самары», механическим способом очищено 60% поверхности воды. На лодках и с берега рабочие охватывают территорию площадью более 32 тысяч квадратных метров, ежедневно в работе задействованы не менее 12 человек.



«Механическую очистку завершим в июне. Дополнительно избавляться от водорослей, вызывающих «цветение» воды, нам помогает биопрепарат с хлореллой. Он уничтожает ненужную растительность, не причиняя вреда другим живым организмам в водоеме, и сохраняет естественный баланс воды. Параллельно озеро заполняется чистой водой из новой скважины. Как только водозаборное оборудование фонтана «Царевна-Лебедь» в центральной части акватории полностью погрузится в воду, запустим его. Запуск фонтана усилит аэрацию озера», – рассказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.



Все этапы очистки водоема в парке им. 50-летия Октября в Самаре сопровождают сотрудники кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С.П. Королева.



«Озеро в парке Металлургов можно сравнить с гигантским аквариумом. И даже начинающий аквариумист знает: пока в воде не установится биологическое равновесие, вода может наполниться водорослями и будет мутной. Поскольку это замкнутый водоем со стоячей водой, при наступлении жары, активности солнца и повышении температуры происходит рост водорослей становится более интенсивным. Свою лепту вносят обитающие на парковом озере птицы. Отходы их жизнедеятельности – источник азота, вызывающего эвтрофикацию, что приводит к заболачиванию. Дополнительные элементы, в том числе рыбы, в экосистеме и очистка водоема – это скорая помощь в его восстановлении», – пояснил Иван Павлов, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С.П. Королева, участник и соавтор природоохранного проекта «Красная книга Самарской области».



До конца текущей недели биологическое разнообразие обитателей водоема пополнят более 200 взрослых рыб. По словам Ивана Павлова, они повысят эффект комплекса восстановительных работ.

Фото: админстрация Самары