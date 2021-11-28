В связи с погодными условиями, Госавтоинспекция СО рекомендует автолюбителям строго соблюдать ПДД

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В связи со сложившимися погодными условиями, Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать правильную модель поведения на дороге, а также вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, состояние проезжей части и видимость.



Водителям маршрутных автобусов следует быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого торможения и строго выполнять предписания дорожных знаков обеспечивая безопасную перевозку пассажиров.



При неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на скользкой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. В таких условиях пешеходам надо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно используя световозвращающие элементы.

Фото: ГУ МВД СО