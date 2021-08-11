В Самарской области Волга прогрелась выше нормы

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В первой декаде августа уровень воды в Волге снизился почти на метр. Об этом сообщили представители Приволжского УГМС.

— В верхнем бьефе Жигулевской ГЭС уровень воды находился на отметке 52,06 метра по Балтийской системе. Это на 94 сантиметра ниже нормального уровня и на 27 сантиметров меньше средних значений. При этом в первые 10 дней августа уровень воды колебался от -10 до +3 сантиметров, — пояснили гидрологи.

В Саратовском же водохранилище колебания воды были сильнее. Здесь уровень воды изменялся от -15 до +14 сантиметров. Во вторник, 10 августа, показатель составил 28,25 метра по Балтийской системе. Это ниже среднего многолетнего значения на 13 сантиметров.

Также специалисты обнародовали информацию о температуре реки в начале месяца. По их словам, в Куйбышевском водохранилище этот показатель колебался от +23,2 до +25,5 градуса. Максимальное значение зафиксировали в районе Тольятти. Здесь Волга прогрелась до 25,5 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы.

— В акватории Саратовского водохранилища температура колебалась от 23,4 до 25,6 градуса. Вблизи Самары же термометры показывали 23,7 градуса. Это на 2,7 градуса выше нормы, — добавили специалисты.

Лето 2021 года выдалось аномально жарким. И даже в последний месяц жара не сдает позиции. По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели в Самаре потеплеет до +37 градусов.

Аномалии фиксировали и на Волге. Несколько раз показатели были выше нормы. В Куйбышевском водохранилище вода прогревалась до 24,6–26,5 градуса, а в Саратовском — 22,5–27,4. Из-за этого Волга зацвела особенно сильно, пишет 63.ру.