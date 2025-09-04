Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний.
Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
В возрасте 91 года.
Умер знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Региону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму почти 675 млн рублей
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей.
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
5 сентября в регионе местами небольшой дождь, возможна гроза, до +23°С
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра

4 сентября 2025 16:46
126
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра 15-18 м/с.

 Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Погода Самара

В Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
04 сентября 2025, 16:55
5 сентября в регионе местами небольшой дождь, возможна гроза, до +23°С
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С. Экология
92
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С.
03 сентября 2025, 18:26
4 сентября в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза до +21°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С. Экология
435
Будьте внимательны и осторожны!
02 сентября 2025, 16:58
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны!       Экология
551

Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
204
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
438
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
498
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
509
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
407
Весь список