В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы

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Синоптики Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за предстоящей грозы. Дождливая погода сохранится на территории региона до среды, 2 июня.

Во вторник же, 1 июня, местами пройдут дожди и грозы с порывистым ветром. Столбик термометра максимально поднимется до отметки +24 °C днем и до +15 °C ночью.

Также по информации синоптиков, в первые июньские дни в отдельных районах будут проходить кратковременные дожди с грозами и ветром. Зато к концу недели под влиянием поля повышенного атмосферного давления погода ожидается умеренно теплой и без осадков, сообщает Приволжское УГМС.