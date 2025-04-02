В Самарской области на большинстве рек прошли пики весеннего половодья

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О гидрологической обстановке сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, за прошедшую неделю на большинстве рек Самарской области наблюдалось понижение уровней воды, а в период с 17 по 25 марта прошли пики весеннего половодья. Это на 20- 26 дней раньше обычного. Исключение составила река Самара в районе Алексеевки.



Максимальные уровни воды в губернии были ниже среднемноголетних значений - от 18 (на реке Малый Кинель у села Полудни) до 182 см (на реке Самаре около села Елшанка). А вот на Большом Иргизе в районе села Украинка уровень воды был выше обычного на 24 см.



В створах гидропостов реки очистились ото льда в период с 11 по 30 марта. А вскрылись в промежутке с 10 по 27 марта. Это на две-три недели раньше среднемноголетних дат.



На Волге в Куйбышевском водохранилище у Тольятти еще наблюдается дрейф льда. Уровень воды составляет 50,88 м, это на 2,12 м ниже нормального подпорного уровня.



На Саратовском водохранилище у Сызрани наблюдаются полосы воды, а вот у Самары и села Зольного льда нет совсем, пишет Сова.