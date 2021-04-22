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В Самарской области дожди не собираются прекращаться

22 апреля 2021 11:13
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В Самарской области дожди не собираются прекращаться

 По данным Приволжского УГМС, до 24 апреля в нашем регионе будет дождливо.

Днем в четверг, 22 апреля, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 10-15 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу, 23 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер немного сменит направление и сбавит скорость до 5-10 м/с, а столбик термометра опустится до 4-9 °C. Днем прогнозируется аналогичная погода. Потеплеет до 12-17 °C.

В ночь на субботу, 24 апреля, в регионе вновь пойдет дождь. Осадки ожидаются небольшие и лишь местами. Температура воздуха понизится до 4 °C. Днем тоже будет дождливо, но уже заметно теплее - 12-17 °C.

Фото: pixabay.com

Теги: дождь погода прогноз погоды

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