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В Самаре реконструируют городские очистные сооружения

21 сентября 2021 12:20
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в Самаре реконструируют городские очистные сооружения

В Самаре проходит одна из масштабных в истории отрасли реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Мероприятия осуществляются в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».


Проект «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса  биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара производительностью 640,0 тыс. м3/сут» состоит из трёх этапов строительства и реконструкции объекта:
1. Реконструкция сооружений очистки сточных вод со строительством зданий решеток и песковых бункеров
2. Реконструкция сооружений биологической очистки
3. Реконструкция сооружений доочистки


На ГОКС города Самары будет построен комплекс механических решеток и песковых бункеров, что позволит очищать стоки от мусора, который попадает в канализацию. Сейчас это очень осложняет работу сотрудникам: они вручную очищают насосы и другое оборудование от мусора (маски, средства гигиены, нетканые салфетки). С вводом в работу автоматических механических решеток, основной мусор будет задерживаться, а песок, поступающий со стоками, оставаться в песковых бункерах, промываться и повторно использоваться в целях благоустройства. 
При поступлении стоков на ГОКС будет очищаться не только вода, но и воздух. Приемные камеры и каналы будут изолированы, оснащены приточной вентиляцией. Воздух будет очищаться  и обеззараживаться, и только потом попадать в атмосферу. Это оборудование официально относится к наилучшим доступным технологиям, внедряемым в Российской Федерации. За реализацией проекта уже сейчас следят коллеги из других городов. Для многих это мечта, для Самары – реальность. Также уникальными признаны технические и технологические решения по этапам биологической очистки.
В сентябре 2021 года в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы по оценке проектируемых и строящихся систем водоснабжения и водоотведения на соответствие показателям наилучших доступных технологий. 
Экспертная комиссия высоко оценила работу проектировщиков и исполнителей проекта и признала, что он соответствует показателям по наилучшим доступным технологиям. 

 

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