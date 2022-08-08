В Приморье спасли истощенного четырехмесячного леопарда

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Приморские биологи спасли истощенного четырехмесячного детеныша дальневосточного леопарда. Это первый случай изъятия из природы котенка в таком возрасте.

Ослабевшего малыша нашли за границей национального парка «Земля леопарда», единственного в мире ареала обитания редчайших леопардов. По словам ветеринаров, вес детеныша — как у домашней кошки, всего 4,5 кг.

Ученые национального парка предполагают, что котенок мог отбиться от матери из-за циклона, который прошелся по Приморью две недели назад. Тогда ливни привели к разливу рек и сходу селей. Другая версия — малыш из многодетной семьи, и мать не смогла обеспечить безопасность всего выводка.

Сейчас котенок уже прошел вакцинацию, хорошо питается, сообщает НТВ.