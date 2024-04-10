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В питомниках Самарской области подготовили более 5 млн сеянцев лесных растений

10 апреля 2024 16:14
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Выкопка сеянцев идет и вручную, и с помощью техники.

В питомниках Самарской области, которые обеспечивают регион «зеленым богатством», началась выкопка выращенных сеянцев лесных растений. Этот посадочный материал предназначен для лесовосстановления по нацпроекту «Экология».

«Мы продолжаем работу в рамках национального проекта «Экология», реализуемого по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина. От эффективности наших усилий в этой сфере зависит, в первую очередь, экологическая обстановка в регионе, здоровье, безопасность, благополучие людей, а также экономическая составляющая, вопросы инвестиционной привлекательности региона и многое другое», — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на недавно прошедшем заседании общественного совета по экологической безопасности.

Выкопка сеянцев идет и вручную, и с помощью техники. Чтобы корни не обсыхали, лесники их обмакивают в глиняную болтушку. А до посадки выкопанные сеянцы хранятся в снеговых кучах. В таких природных холодильниках они смогут безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки в грунт.

Так, например, посадочный материал из Федоровского питомника Ставропольского района направляется для высадки в 9 районов губернии.

«Территория нашего питомника более 36 гектаров. Здесь у нас есть вся необходимая лесокультурная техника, оборудование. Есть и специальный резервуар объемом 800 кубов. Вода в него поступает из скважины, нагревается и подается на полив. Сеянцы мы бережно растим 2 года. Всего этой весной планируется отпустить 1170 тыс. посадочного материала разных пород: сосна, береза и дуб. Этим материалом можно посадить порядка 260 гектаров леса», - рассказывает руководитель Ставропольского управления «Самаралеса» Андрей Брыкин.

Всего в этом году из 17 питомников региона будет высажено более 5 млн сеянцев лесных растений. Это 917 гектаров будущих деревьев лесного фонда.

 

Фото: Минлесхоз Самарской области

Теги: Экология

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