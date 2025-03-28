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В питомниках региона подготовили более 5 млн сеянцев лесных растений

28 марта 2025 16:07
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Первые выкопки уже идут на самом большом лесном питомнике региона – Фёдоровском. Его территория – больше 35 га.

Всего на территории региона 17 питомников, которые обеспечивают Самарскую область «зеленым богатством». Сейчас начинается выкопка сеянцев-двухлеток для посадок на весенний сезон. А чтобы они сохранились до этого времени, корни обмакивают в глиняную болтушку и закладывают на хранение в заранее приготовленные снеговые кучи. В таких природных холодильниках они смогут безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки в лес.

Первые выкопки уже идут на самом большом лесном питомнике региона – Фёдоровском. Его территория – больше 35 га. Специалисты работают здесь и вручную, и с помощью техники.

«Сеянцы мы бережно растим 2 года – от семян до стандартного посадочного материала. Для этого у нас есть вся необходимая лесокультурная техника, оборудование. У нас есть и специальный резервуар объемом 800 кубов: вода в него поступает из скважины, нагревается и подается на полив. Этой весной планируем отпустить более 650 тысяч сеянцев сосны, 100 тысяч – березы, 16 тысяч – дуба. Примерно такой же объём отпустим и в осенний сезон», – рассказывает замруководителя Ставропольского управления «Самаралеса» Ольга Бугрова.

Посадочный материал предназначен для лесовосстановления региона по национальному проекту «Экологическое благополучие». Всего в этом году 17 питомников региона выпустят более 5 млн сеянцев: из этого объёма получится высадить 850 га будущих деревьев и дополнить ранее созданные лесные культуры на площадки более тысячи га.

 

Фото:  Министерство природных ресурсов и экологии СО

 

Теги: Самара Экология

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