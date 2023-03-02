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В Петербурге за прошедшую зиму солнечными были только 52 час

2 марта 2023 19:17
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Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В Петербурге за прошедшую зиму солнечными были только 52 часа, сообщил в телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов, передает РБК.

«Солнце в Санкт-Петербурге светило очень мало в феврале, поэтому общее количество составило 51,9 часа. Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные зимы», — рассказал Колесов.

По его данным, в 2009 году Солнце светило 26,8 часа, однако в 1976 году солнечных часов было 129.

При этом, по словам Колесова, зима в Петербурге в этом году была на 1,3 градуса теплее нормы, средняя температура составляла минус 2,8 градуса. Синоптик добавил, что максимальная температура в городе была зафиксирована 19 января, тогда было 5 градусов тепла, а минимальная — 8 января, минус 17,3 градуса. За зимний сезон осадки шли 75 дней, их выпало 150,8 мм (111% от нормы).

 

Фото:   ru.freepik.com
 

Теги: Погода Экология

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