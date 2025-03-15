В начале следующей недели в центре России ожидается сильное похолодание

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В начале следующей недели в центре европейской части России ожидается заметное похолодание. Такими прогнозами поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в ночные часы опустится до минус 4-8 градусов, а днем будет около нуля.

«В понедельник и вторник — вполне приличный морозец, уже будет минус 4 — минус 8 градусов. Днем температура около нулевой отметки», — сказал Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

Синоптик также отметил, что после середины недели ожидается небольшое повышение температуры. С четверга ночные температуры будут около нуля, а днем столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов тепла, что будет на два градуса выше средних норм.