В Москве зафиксировали бабье лето в ноябре, но очень короткое

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Температура в Москве 1 ноября побила рекорд 1934 года на 1,5 градуса, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Прогнозировалась сумасшедшая температура. Сумасшествие заключается в том, что на данный момент температура составила 14,1 градуса. То есть на полтора градуса температура превзошла рекорд 1934 года. Рекорды обычно бьются на 0,1–0,2 градуса. А тут сразу на полтора градуса», — сказал он.



Вильфанд отметил, что температура будет повышаться до 14:00 мск. «Сейчас «ноябрьское бабье лето», но очень короткое. Уже к вечеру, к полуночи будет совершенно другой тип погоды», — сообщил синоптик.



«Ночью ветер будет западный, давление заметно понизится, погода будет облачная, дождь. В четверг тоже дождь, а по области умеренный дождь. Погода будет облачная, дождливая. И днем, и ночью температура будет от 6 до 9 градусов», — сказал он. Тем не менее, «на этом тепло не завершится». 4 ноября ночные температуры будут близки к нулевой отметке, а днем — 6–8 градусов, что тоже выше нормы.

Фото: freepik.com

