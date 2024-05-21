Состояние льдов Антарктики необратимо изменилось после таяния в 2023 году

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Эти изменения окажут существенное влияние на состояние экосистем южного заполярья, сообщила пресс-служба Британской антарктической службы

Климатологи выяснили, что рекордное сокращение площади морских льдов у берегов Антарктиды, зафиксированное в 2023 году, привело к фактически необратимым переменам в состоянии ледового покрова всей Антарктики. Эти изменения окажут существенное влияние на состояние экосистем южного заполярья, сообщила пресс-служба Британской антарктической службы (BAS), пишет ТАСС.

"Площадь морских льдов в Антарктике не восстановится полностью даже в ближайшие два десятилетия. Это длительное сокращение в площади очень сильно повлияет на локальную и глобальную погоду, а также на уникальные экосистемы Южного океана, в том числе на состояние популяций китов и пингвинов", - заявила ведущий научный сотрудник BAS Луиза Сайм, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Ученые пришли к такому выводу в рамках расчетов, при помощи которых они попытались воспроизвести рекордно сильное отступление ледников в Антарктике, которое произошло прошлой зимой. В его рамках ледовая шапка южного полюса сократилась примерно на 2,5 млн кв. км по сравнению с прошлыми зимними сезонами, что сопоставимо по площади с несколькими крупными европейскими странами.

Столь сильное и при этом внезапное сокращение в площади ледового покрова Антарктики, которое прервало многолетние тренды на увеличение площади антарктических льдов, заставило ученых детально изучить все обстоятельства, связанные с этим климатическим рекордом. Для этого исследователи использовали 18 различных моделей климата Земли для анализа того, как различные природные и антропогенные климатические факторы повлияли на площадь льдов на южном полюсе планеты.

Проведенные учеными расчеты указали на то, что прошлогоднее сокращение в площади морских льдов было крайне маловероятным событием - его аналоги могли возникнуть лишь один раз за 2,6 тыс. лет с учетом всех возможных краткосрочных и долгосрочных колебаний климата. По этой причине ученые считают, что такое отступление льдов было связано с антропогенным глобальным потеплением, которое примерно в 4-5 раз повысило вероятность появления подобных резких сокращений в площади льдов.

Более того, проведенные учеными расчеты указывают на то, что это событие приведет к очень долгосрочным переменам в облике ледового покрова Антарктики, так как исчезнувшие в 2023 году участки морских льдов не восстановятся даже через несколько десятков лет. Это может привести к радикальным переменам в состоянии климата, погоды и экосистем в южных приполярных регионах Земли, подытожили исследователи.