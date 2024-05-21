Состояние льдов Антарктики необратимо изменилось после таяния в 2023 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
В финале за звание лучших в 7 номинациях сразились 210 представителей 59 субъектов РФ.
Представители региона стали победителями в своих номинациях программы «Лига Экскурсоводов»
В результате – пассажиры могут пользоваться интернетом на скорости 4G и качественной голосовой связью на всех станциях подземки, даже в пиковые часы. 
Оператор билайн ускорил 4G-интернет в самарском метрополитене
В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» – 2024
Круиз Самара — Ростов-на-Дону вошел в топ-10 живописных маршрутов
Круиз Самара-Ростов-на-Дону вошел в топ-10 живописных маршрутов
Самарские врачи восстановили мужчине нижнюю челюсть с помощью индивидуального эндопротеза производства СамГМУ
Самарские врачи восстановили мужчине нижнюю челюсть с помощью индивидуального эндопротеза производства СамГМУ
Жительница Самарской области, продавая банки для солений, стала жертвой обмана
Жительница Самарской области, продавая банки для солений, стала жертвой обмана
В Самаре в течение суток раскрыли кражу дорогостоящего велосипеда
В Самаре в течение суток раскрыли кражу дорогостоящего велосипеда
Талисманы в чемодане: каждый третий самарец не расстаётся с любимым предметом в поездках
Талисманы в чемодане: каждый третий самарец не расстаётся с любимым предметом в поездках
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.65
-0.34
EUR 98.58
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Состояние льдов Антарктики необратимо изменилось после таяния в 2023 году

21 мая 2024 10:07
139
Состояние льдов Антарктики необратимо изменилось после таяния в 2023 году

Эти изменения окажут существенное влияние на состояние экосистем южного заполярья, сообщила пресс-служба Британской антарктической службы

Климатологи выяснили, что рекордное сокращение площади морских льдов у берегов Антарктиды, зафиксированное в 2023 году, привело к фактически необратимым переменам в состоянии ледового покрова всей Антарктики. Эти изменения окажут существенное влияние на состояние экосистем южного заполярья, сообщила пресс-служба Британской антарктической службы (BAS), пишет ТАСС.

"Площадь морских льдов в Антарктике не восстановится полностью даже в ближайшие два десятилетия. Это длительное сокращение в площади очень сильно повлияет на локальную и глобальную погоду, а также на уникальные экосистемы Южного океана, в том числе на состояние популяций китов и пингвинов", - заявила ведущий научный сотрудник BAS Луиза Сайм, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Ученые пришли к такому выводу в рамках расчетов, при помощи которых они попытались воспроизвести рекордно сильное отступление ледников в Антарктике, которое произошло прошлой зимой. В его рамках ледовая шапка южного полюса сократилась примерно на 2,5 млн кв. км по сравнению с прошлыми зимними сезонами, что сопоставимо по площади с несколькими крупными европейскими странами.

Столь сильное и при этом внезапное сокращение в площади ледового покрова Антарктики, которое прервало многолетние тренды на увеличение площади антарктических льдов, заставило ученых детально изучить все обстоятельства, связанные с этим климатическим рекордом. Для этого исследователи использовали 18 различных моделей климата Земли для анализа того, как различные природные и антропогенные климатические факторы повлияли на площадь льдов на южном полюсе планеты.

Проведенные учеными расчеты указали на то, что прошлогоднее сокращение в площади морских льдов было крайне маловероятным событием - его аналоги могли возникнуть лишь один раз за 2,6 тыс. лет с учетом всех возможных краткосрочных и долгосрочных колебаний климата. По этой причине ученые считают, что такое отступление льдов было связано с антропогенным глобальным потеплением, которое примерно в 4-5 раз повысило вероятность появления подобных резких сокращений в площади льдов.

Более того, проведенные учеными расчеты указывают на то, что это событие приведет к очень долгосрочным переменам в облике ледового покрова Антарктики, так как исчезнувшие в 2023 году участки морских льдов не восстановятся даже через несколько десятков лет. Это может привести к радикальным переменам в состоянии климата, погоды и экосистем в южных приполярных регионах Земли, подытожили исследователи.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
144
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
361
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
1649
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
391
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
360
Весь список