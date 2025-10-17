«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны

119

17 октября в Самарской области прошло центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес». В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы.

«Лесовосстановительные работы мы проводили здесь год назад. Сегодня волонтеры помогают дополнить культуры, которые не прижились. Планируем высадить 10 тысяч сеянцев сосны на площади 5 гектаров», – рассказал главный лесничий Ставропольского лесничества Александр Чернов.

Территория выбрана неслучайно: этот участок лесничества был охвачена огнём дважды – в 2010 и в 2023 году. На протяжении десяти лет проводили лесовосстановление, и, если бы не второй пожар, который перешел с прилегающей территории, участок уже в прошлом году перевели бы в покрытую лесом площадь.

В 2024 году территорию расчистили, подготовили и прошлой осенью провели первые посадки. В этом году в рамках акции ведется дополнение культур.

«Важно, что жители региона участвуют в такой акции и помогают сотрудникам лесничеств. С этого начинается любовь к природе, бережное отношение к лесу и уважение к своему труду. Многие волонтеры уже не первый раз на посадках – имеют опыт и навыки работы с мечом Колесова, что очень важно для приживаемости саженцев», – добавил Чернов.

По плану в этом году в Ставропольском лесничестве лесовосстановление на площади 118 гектаров. До окончания лесокультурного сезона осталось высадить ещё 31 гектар. Посадочный материал здесь используется из Федоровского лесного питомника – крупнейшего в регионе.

«Уже 3 года подряд и весной, и осенью стараемся принимать участие в лесовосстановительных мероприятиях Самарской области. Весной это международная акция «Сад памяти», осенью традиционно «Сохраним лес». Наша команда всегда в хорошем настроении и рады помочь», – рассказала волонтер-участница акции Оксана Мигачева.

К Всероссийской акции «Сохраним лес» Самарская область присоединяется уже в 7 раз. В этом году в её рамках по региону запланировано свыше 20 мероприятий. Всего в 2025году по нацпроекту «Экологическое благополучие» в лесном фонде высадят более 5 млн сеянцев на общей площади 850 гектаров, а также дополнят лесные культуры на площади более тысячи гектаров.

Организаторами акции «Сохраним лес» выступают АНО «Сад Памяти» совместно со Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

Фото: Минприроды Самарской области