Главные новости:
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Проведение подобных соревнований способствует популяризации активного образа жизни среди различных возрастных категорий населения.
В Самаре на Полевом спуске пройдут соревнования по «зимнему плаванию» - Волжский ледяной Кубок 2025
В Самара без существенных осадков, ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.
18 октября в регионе небольшой дождь, до +12°С
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 
«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны
Свою победу Мария посвятила бабушке, которая в этот день отмечает день рождения.
Самарская дзюдоистка Мария Иванова - победительница чемпионата России-2025 
В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора.
Более 300 контейнерных площадок модернизировано в Самаре в этом году
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
«Сохраним лес»: в Ставропольском лесничестве высадили более 10 тысяч сеянцев сосны

17 октября 2025 17:47
119
В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 

17 октября в Самарской области прошло центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес». В посадке лесных растений приняли участие порядка 100 человек: волонтёры, общественники, работники предприятий региона, юные лесоводы. 

«Лесовосстановительные работы мы проводили здесь год назад. Сегодня волонтеры помогают дополнить культуры, которые не прижились. Планируем высадить 10 тысяч сеянцев сосны на площади 5 гектаров», – рассказал главный лесничий Ставропольского лесничества Александр Чернов.

Территория выбрана неслучайно: этот участок лесничества был охвачена огнём дважды – в 2010 и в 2023 году. На протяжении десяти лет проводили лесовосстановление, и, если бы не второй пожар, который перешел с прилегающей территории, участок уже в прошлом году перевели бы в покрытую лесом площадь.

В 2024 году территорию расчистили, подготовили и прошлой осенью провели первые посадки. В этом году в рамках акции ведется дополнение культур.

«Важно, что жители региона участвуют в такой акции и помогают сотрудникам лесничеств. С этого начинается любовь к природе, бережное отношение к лесу и уважение к своему труду. Многие волонтеры уже не первый раз на посадках – имеют опыт и навыки работы с мечом Колесова, что очень важно для приживаемости саженцев», – добавил Чернов. 

По плану в этом году в Ставропольском лесничестве лесовосстановление на площади 118 гектаров. До окончания лесокультурного сезона осталось высадить ещё 31 гектар. Посадочный материал здесь используется из Федоровского лесного питомника – крупнейшего в регионе.

«Уже 3 года подряд и весной, и осенью стараемся принимать участие в лесовосстановительных мероприятиях Самарской области. Весной это международная акция «Сад памяти», осенью традиционно «Сохраним лес». Наша команда всегда в хорошем настроении и рады помочь», – рассказала волонтер-участница акции Оксана Мигачева. 

К Всероссийской акции «Сохраним лес» Самарская область присоединяется уже в 7 раз. В этом году в её рамках по региону запланировано свыше 20 мероприятий. Всего в 2025году по нацпроекту «Экологическое благополучие» в лесном фонде высадят более 5 млн сеянцев на общей площади 850 гектаров, а также дополнят лесные культуры на площади более тысячи гектаров. 

Организаторами акции «Сохраним лес» выступают АНО «Сад Памяти» совместно со Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

 

Фото:  Минприроды Самарской области

Теги: Самара Экология

Весь список