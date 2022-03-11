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Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнется настоящая весна

11 марта 2022 12:11
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Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнется настоящая весна

Морозная погода в начале марта — обычное явление. Настоящая же весна начнется в конце месяца. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— На основании средних многолетних наблюдений в первой половине марта в Самарской области еще стоит зимняя погода, нередко выпадает снег, отмечаются последние метели, но во второй его половине начинается весна. Средняя месячная температура воздуха составляет -3... -7 градусов. Осадки выпадают в течение 10–18 дней. Ранние даты разрушения устойчивого снежного покрова приходятся на вторую половину месяца. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных значений в большинстве районов происходит в период с 23 по 31 марта, а на севере и востоке Самарской области — в начале апреля. Преобладающее направление ветра — южное. На основании информации сайта gismeteo.ru, к началу второй декады марта в регионе ожидается переменная облачность, дневная температура составит -2... +2 градуса, ночная — -1... -6 градусов, — сообщили в региональном управлении МЧС.

Анализ погодных условий сотрудники ведомства провели для формирования прогноза неблагоприятных явлений. Среди ожидаемых — происшествия в местах неорганизованных ледовых переправ и массового скопления рыбаков при активном таянии льда во время потепления, ДТП на трассах, сбои в работе объектов энергосистемы и ЖКХ из-за перепадов температур, пожары и происшествия, вызванные метелью и сильным ветром.

Судя по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, март в Самарской области должен быть теплее, чем обычно, и богатым на осадки. Но с начала месяца держатся морозы. Начальник Гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова объяснила, что самые точные прогнозы синоптики могут дать только на 3 дня, пишет 63.ру.

 

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