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Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России

5 мая 2024 11:51
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Синоптики объяснили, что происходит с погодой в России

Погода, которая прогнозируется в российских регионах в первой декаде мая, характерна не для этого времени года, а для начала апреля, сказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, «актуальная фактическая температура отстает от своего климатического развития больше чем на месяц».

В ближайшие дни в центре Европейской России, в Поволжье, в Приморском федеральном округе и на Урале температура будет на 4−6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели — на 6−8, сообщил Вильфанд, пояснив, что под климатической нормой понимаются средние погодные показатели за 30 лет.

«Обусловлено похолодание тем, что арктические воздушные массы перемещаются из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли на огромную территорию нашей страны. Фактически от западных границ России до почти Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — сказал специалист.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в центре Европейской России днем в понедельник, 6 мая, будет около 9−10 градусов, в следующие несколько дней — от 5 до 10 градусов. Ночью в понедельник и вторник будет около нуля, а затем отрицательные значения, «поэтому вся первая декада холодная, аномально холодная». «А вот начиная с 8-го [мая] вот такое нехарактерное слово “осадки”. Потому что в воздухе будет и мокрый снег, и снежинки даже. Ну, преобладать будет дождь, но не сильный. Важно отметить, что после 8-го числа сильных осадков не ожидается», — добавил Вильфанд.

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