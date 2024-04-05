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Самарцы примут участие в шестом Экомарафоне

5 апреля 2024 12:11
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Самарцы примут участие в шестом Экомарафоне

О старте ежегодной акции объявила МЕГА Самара. Гости, которые до конца весны принесут на сортировочную станцию МЕГИ больше всего сортируемых отходов, получат призы. За пять лет проведения Экомарафона в нем уже приняли участие более 3500 человек, которые сдали на переработку 75 000 кг отходов. 

В 2024 году Экомарафон проведут в шестой раз. Акция продлится с 6 апреля по 31 мая. Сдать отходы можно в выходные дни с 12:00 до 17:00 до 26 мая, а также с 16:00 до 21:00 с 27 по 31 мая. 

При подсчете баллов будет учитываться суммарный вес сданных посетителем отходов в течение всего периода проведения Экомарафона. Тройка лидеров получит карты МЕГА Подарок для шопинга номиналом до 30 000 рублей. 

Параллельно с основным соревнованием МЕГА традиционно проведет аналогичный конкурс для образовательных учреждений Самары. В зачет пойдет вес сортируемых отходов, которые соберет целая группа или класс. Победитель получит оборудование для учебы или творчества на сумму 100 000 рублей для своего класса или группы.  Дополнительное соревнование пройдет и среди сотрудников МЕГИ. 

За первую сдачу отходов в рамках Экомарафона каждый участник получит гарантированный подарок.  Подробные условия участия доступны здесь. 

Торжественный старт Экомарафона состоится 6 апреля. Старт совпадает с ежемесячной акцией по приему отходов, проводимой МЕГОЙ совместно с волонтерским проектом «Вторсырье на благотворительность», где все эко-активисты, которые сдадут отходы, смогут зарегистрироваться в качестве участников Экомарафона. Прием отходов в этот день будет осуществляться с 10:00. Также МЕГА подготовила развлекательно-познавательную программу на территории фудкорта.

C 13:00 до 16:00 гости смогут обменяться вещами на свопе и принять участие в мероприятиях от партнеров. В программе — мастер-класс по флорариуму от общественной организации «Родные люди», лекция, просмотр и разбор экологического Мульт-Проекта от АНО «Чистые водоёмы», тематический квиз и эколого-просветительского проекта «Широко шагая». Также МЕГА совместно с АНО «Чистые водоемы» и АНО «ЭКИТ» проведут серию интерактивных эко-уроков для школьников. Познакомиться с  программой подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке.  

20 апреля в рамках Экомарафона МЕГА проведет ежегодный  эко-субботник, в котором все желающие смогут принять участие. В программе вас ждет прогулка по лесу, уборка и сортировка отходов. В конце всех участников ждет пикник с угощениями и мастер-классами от партнеров. Чтобы узнать подробности – следите за новостями на сайте и в официальной группе в "Вконтакте" МЕГИ Самара. 

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