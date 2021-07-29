Самарцам объяснили, почему так рано зацвела Волга

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Цветение Волги в этом сезоне началось раньше обычного. В Самарской области хуже всего дела обстоят в Куйбышевском водохранилище, в районе Тольятти. Об этом сообщила директор тольяттинской гидрометеорологической станции Приволжского УГМС Надежда Карпасова.

По ее словам, вода в Волге зеленеет из-за цветения синезеленых водорослей — цианопрокариот. Как правило, процесс начинается в мае в хорошо прогреваемых и защищенных от ветра заливах и заканчивается обычно в сентябре, пишет 63.ру.

— Но в мае этого года наши специалисты не выявили массового развития цианопрокариот — лишь единичные случаи. В июне же водоросли начали цвести в Усе. После этого они распространились по акватории Приплотинного плеса Куйбышевского водохранилища. Установившаяся жара усугубила ситуацию. Температура воды в водоеме быстро достигла необходимые для начала вспышки цветения 20 градусов, превысив среднемноголетние значения на 2–4 градуса. По данным наблюдений на 20 июля 2021 года, температура в поверхностном слое волжской воды в Комсомольском районе зафиксирована на уровне 26,5 градуса, — рассказала Надежда Карпасова.

Специалисты станции проводят анализ волжской воды по 45 гидрохимическим и 4 гидробиологическим показателям. При отборе проб цветение отмечалась от «умеренного» в Автозаводском районе до «сильного» в Комсомольском районе.

— Основные источники пополнения ресурсов цианобактерий сосредоточены в донных отложениях. Во время цветения вся масса цианобактерий всплывает, а после завершения процесса большая часть клеток и колоний формирует зимующие формы, которые находятся на дне водоема до следующего вегетационного периода. В водохранилищах наблюдается заиление дна, которое сопровождается снижением кислородной насыщенности воды. Это обеспечивает оптимальные условия размножения и зимовки синезеленых водорослей. Сброс в водохранилища промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, содержащих фосфаты и нитраты, способствует тому, что в этих условиях цианопрокариоты производят наибольшее количество разнообразных токсических веществ, а это наряду с низким содержанием растворенного кислорода в придонных слоях воды может служить причиной гибели рыбы, — добавила директор тольяттинской гидрометеорологической станции.

Массовую гибель рыбы жители Самарской области наблюдали не только в районе Тольятти, но и в районе Самары.