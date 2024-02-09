Самарские спасатели замерили толщину льда на Волге

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В четверг, 8 февраля, в поисково-спасательной службе региона замерили толщину льда на Волге, пишет Сова.

Так, в Самаре, в районе спуска на улице Первомайской, у берега толщина льда составляет 25 см и 15 см у фарватера.

На Барбошиной поляне лед тонкий: у берега - 10 см, в области фарватера - 5 см, имеются промоины. Аналогичная ситуация наблюдается в районе Красной Глинки.

У Тольятти лед толстый и прочный - 41 см на расстоянии до 500 метров от берега, а вот у Жигулевска льда нет совсем.

Сегодня в областной столице в связи с неблагоприятными метеоусловиями отменили переправу до Рождествено.