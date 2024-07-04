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С 5 июля по 11 июля запрещено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

4 июля 2024 20:50
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Запрет действует во всех 16 лесничествах региона.

На территории Самарской области сохраняется высокий класс пожарной опасности, поэтому с 5 июля по 11 июля устанавливается запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Запрет действует во всех 16 лесничествах региона.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде штрафа:

- для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

- для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

- для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

Если поджог лесных насаждений повлек за собой крупный ущерб, то за это предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 300 тыс. рублей и вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Телефон региональной диспетчерской службы: +7(846) 231-00-63.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара Экология

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