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С 31 августа по 5 сентября в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс

30 августа 2024 15:23
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Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 31 августа по 5 сентября в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитпо единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

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