Главные новости:
Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в открытии выставки.
В СОУНБ  открылась выставка Зураба Церетели «Я садовником родился»
По новелле М. Горького «Сказки об Италии».
В САТОБ пройдет показ мультижанрового спектакля Аллы Сигаловой «Нунча»
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
Победители спортивных дистанций награждаются дипломами, медалями, кубками министерства спорта Самарской области.
4000 человек стали участниками «Кросса нации» в Самаре
В Ростове-на-Дону завершились соревнования в рамках первенства России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Матвей Плеханов из Самарской области - призер первенства России по гребному спорту
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 21 по 25 сентября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
ЦБ РФ: снижение инфляции в России до 4% позволит снизить ставку по ипотеке
ЦБ РФ: снижение инфляции в России до 4% позволит снизить ставку по ипотеке
В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
СМИ: в Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
С 21 по 25 сентября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс

20 сентября 2025 14:22
158
Соблюдайте запрет на посещение лесов.

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 21 по 25 сентября местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Будьте внимательны и осторожны!

Будьте внимательны и осторожны!

