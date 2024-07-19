Я нашел ошибку
Главные новости:
В этот день приключения для 12-летнего романтика закончились профилактической беседой.
На Волге около спуска по улице Венцека мальчика, дрейфующего на куске пенопласта
Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина: как сохранить здоровье головного мозга
Прогулка может стоить 200 тысяч.
Самарцев предупредили о наказании за проникновение на военные объекты
Водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 20 по 26 июля местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.
С 20 по 22 июля в Самарской области сохранится жара +30, +31 С
Центр осуществляет мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени из любой точки региона.
За полгода специалисты самарского центра управления сердечно-сосудистыми рисками провели почти 14 000 консультаций
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом
Важная информация о матче «Крылья Советов» – «Зенит»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.88
-0.21
EUR 96.1
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 20 по 22 июля в Самарской области сохранится жара +30, +31 С

19 июля 2024 14:15
94
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.

По информации Приволжского УГМС» объявлен желтый уровень опасности. Днем с 20 по 22 июля 2024 года местами в Самарской области сохранится жара +30, +31 С.

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил:

- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;

- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;

 - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;

- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;

 - следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);

- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;

- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;

- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На всей территории земель лесного фонда Самарской области.
17 июля 2024, 16:55
По 23 июля продлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
На всей территории земель лесного фонда Самарской области. Общество
509
Очищали так называемый дикий пляж, который расположен в направлении Постникова оврага. 
13 июля 2024, 16:05
В Самаре волонтеры организовали экологическую акцию у 4-й очереди набережной Волги
Очищали так называемый дикий пляж, который расположен в направлении Постникова оврага.  Экология
800
Соблюдайте запрет н.а посещение лесов.
12 июля 2024, 15:08
С 13 по 19 июля в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Соблюдайте запрет н.а посещение лесов. Экология
819

В центре внимания
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
19 июля 2024  12:32
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
213
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
19 июля 2024  10:14
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
487
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024  21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
386
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
18 июля 2024  19:58
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
605
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
796
Весь список