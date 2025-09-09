С 10 по 16 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
С 10 по 16 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс

9 сентября 2025 14:48
175
Соблюдайте запрет на посещение лесов.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 10 по 16 сентября 2025 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Будьте внимательны и осторожны!

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара Экология

