Россиян приглашают очистить природу от мусора и выиграть призы

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Проект Ecowiki.ru Движения ЭКА предлагает россиянам провести время на природе с пользой и присоединиться к конкурсу «Береги воду, очищай природу!». Конкурс стартует 5 июня и продлится до 30 сентября. Все желающие смогут сделать свой быт экологичнее и поучаствовать в уборке дворов, парков, лесов, прибрежных зон с раздельным сбором отходов, чтобы эти территории стали пригодными для отдыха.

Участники конкурса вместе с единомышленниками смогут привлечь внимание к проблеме загрязнения лесов, парков и водоемов, своим примером показать пути решения этой проблемы, а также получить фильтры для воды, сертификаты в магазины экотоваров и другие ценные призы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти онлайн-марафон «Вода, я люблю тебя» или провести акцию «Зов природы». Марафон поможет сформировать простые повседневные экопривычки, начать пользоваться безопасной бытовой химией и улучшить качество питьевой воды. В рамках акции участники самостоятельно или с командой единомышленников проведут уборку природных территорий с раздельным сбором отходов.

Условия участия в марафоне:



Присоединиться к марафону на сайте ecowiki.ru/ilovewater. Выполнить 5 заданий марафона. Рассказать о своих действиях в социальных сетях, используя хештеги #эковики #очищай_природу. Поделиться результатами в личном кабинете на портале Ecowiki.ru.

Условия участия в акции:

Зарегистрироваться на сайте акции «Зов природы»: ecowiki.ru/zovprirody Организовать уборку: выбрать дату и место, собрать команду волонтеров, найти инвентарь. Провести уборку и передать собранное вторсырье на переработку. Поделиться результатами в социальных сетях с хештегами #эковики #очищай_природу и в личном кабинете на портале Ecowiki.ru.



Жюри будет оценивать участников по нескольким критериям: пройденные задания марафона «Вода, я люблю тебя», количество привлеченных к акции «Зов природы» волонтеров, проведенных уборок и собранного мусора. В зависимости от места в рейтинге, победители получат в подарок 6-ступенчатый фильтр обратного осмоса для очистки воды, сертификат на покупки в магазине экотоваров, набор экологичной бытовой химии и набор высококачественной питьевой минеральной воды с индивидуальной программой употребления, рассчитанной на 1 месяц. Все участники получат дипломы от Движения ЭКА и промо-коды на скидки на экотовары.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте: ecowiki.ru/konkurs_beregi_vodu