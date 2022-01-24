Потепление и снегопады ожидаются в регионах ПФО к концу недели

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Потепление и снегопады ожидаются в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) к концу недели. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Заметные изменения произойдут в субботу и в воскресенье, когда в Поволжье придет циклон, и, хотя он будет, что называется, на излете, уже "заполняться", тем не менее, погода будет облачной, пройдут снегопады, и температура заметным образом повысится. До нуля не дойдет, но где-то в пределах минус одного - минус пяти градусов ожидается потепление", - сказал собеседник агентства.

Синенков добавил, что в ближайшие сутки характер погоды в Поволжье будет определять антициклон. "Погода будет сухой, морозной. Даже в дневные часы температура будет оставаться ниже 10 градусов, а по ночам - до минус 20 - минус 25", - уточнил он.

Начиная с середины недели температура будет повышаться. "Дело в том, что с юго-запада приблизятся атмосферные фронты, которые повысят температуру. Небосвод закроет плотными облаками, поэтому будет потепление со снегопадами", - пояснил Синенков.

По его словам, такая погода сохранится в среду и в четверг. "В пятницу, хотя сильных снегопадов не будет, местами возможен небольшой снег", - отметил собеседник агентства.

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