Озвучена причина экстремальной жары в мире

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Развитие процессов глобального потепления стало причиной экстремальной жары в Китае и во всем мире. Об этом сообщил младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ.

Этим летом во многих странах фиксируются рекордно высокие температуры. В некоторых регионах даже ограничивают использование воды. Из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества. Так, рекордно высокая июльская температура была зафиксирована в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: 52,2 градуса Цельсия.

По словам ученого, средний и верхний слои атмосферы в районе Синьцзяна находятся под контролем теплых воздушных масс. Кроме того, сильное воздействие на регион оказал сильный континентальный антициклон.

Вэй Кэ отметил, что процессы глобального потепления продолжают развиваться. Это и является основной причиной частых экстремально высоких температурных явлений в Китае и других странах, пишет Смотрим.