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ООН сообщила о рекордном за три года таянии ледников

21 марта 2025 14:03
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ООН сообщила о рекордном за три года таянии ледников

Общая масса ледников в 2022-2024 годах сократилась на рекордные значения. Об этом говорится в докладах, опубликованных Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Всемирной службой мониторинга ледников (ВСМЛ) - специализированными учреждениями ООН.

"За период с 2022 по 2024 год масса ледников сократилась на рекордное за три года значение. Во многих регионах то, что когда-то называли "вечной мерзлотой", не переживет XXI век", - сообщает ВМО.

Как напоминает ООН, на Земле расположено более 275 тыс. ледников, которые занимают около 700 тыс. кв. км площади и содержат примерно 70% мировых запасов пресной воды. Ускорение таяния ледников лишит миллионы людей доступа к источникам питьевой воды и приведет к росту количества стихийных бедствий, заявляют в организации.

По данным специалистов, за 2024 гидрологический год, который в разных странах начинается с октября или ноября, все 19 ледников сократились на 450 млрд тонн. Такой результат занимает четвертое место за все время наблюдения за таянием ледников. Рекордное сокращение массы зарегистрировали в ледниках Скандинавии, Шпицбергена и Северной Азии.

В 2025 году по инициативе ООН 21 марта впервые будет отмечаться Всемирный день ледников. Он призван привлечь внимание к таянию ледников и к тому, как это скажется на экономике, экосистеме и обществе, пишет ТАСС. 

 

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