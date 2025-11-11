Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован.
На автодороге Похвистнево – Клявлино LADA Priora съехала в кювет и перевернулась
Водитель погибла на месте ДТП
В Самарской области 18-летняя девушка, управляя "Приорой", врезалась в металлическое ограждение
В связи с производственной необходимостью.
15 и 16 ноября «Ласточки» в регионе заменят обычными электричками
Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО – создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством.
Новый тариф на вывоз мусора в регионе позволит обновить технику и улучшить сервис
В этом году 97 % лесных пожаров возникло в связи с неосторожным обращением человека с огнем, а также по причине перехода огня с сопредельных к лесу территорий.
В 2025 году площадь лесных пожаров в регионе сократилась в 11 раз
Новый тариф на вывоз мусора в регионе позволит обновить технику и улучшить сервис

11 ноября 2025 18:44
172
Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО – создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством.

Во вторник, 11 ноября, в пресс-центре медиаагентства «Самара 450» состоялась пресс-конференция, посвященная изменениям в системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ноябре ровно год, как в Самарской области сменился регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эта мера была вынужденной, решение принято на основании многочисленных обращений граждан по поводу качества вывоза мусора. Новому регоператору предстояло полностью перестроить работу и сделать отрасль прозрачной. И сегодня в регионе продолжается совершенствование системы обращения с ТКО: устройство новых и ремонт действующих контейнерных площадок, закупка современных мусоросборников, выстраивание логистики. Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО – создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством.

Эксперты на пресс-конференции обсудили причины изменения тарифа и перспективы развития отрасли.

Первый заместитель руководителя комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области Юрий Мокшин рассказал, что с 10 ноября 2025 года в регионе вступил в силу новый тариф – 790,10 руб./м³. Таким образом стоимость услуги по вывозу ТКО составила:

- 128,39 руб. за 1 человека - для жителей муниципальных районов, а также жителей частных домов городских округов Самарской области 

- 5,99 руб. за 1 кв. м - для жителей, проживающих в многоквартирных домах городских округов Самарской области. 

Для АО «Экология» установлен новый тариф, который учитывает, в том числе, показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, распределение транспортных потоков на объекты обработки и захоронения, расходы операторов в сфере обращения с ТКО и др. При этом, как отметил Юрий Мокшин, в сравнении с другими регионами страны, плата за вывоз ТКО в Самарской области остается в пределах средних значений. 

Генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков подчеркнул, что новый тариф позволит региональному оператору выполнять свои обязательства и предоставлять качественные услуги населению. «Дополнительные средства будут направлены на приобретение транспорта для увеличения объемов собственного транспортирования. Прямое оказание услуг без подрядчика положительно сказывается на качестве», - отметил Андрей Шестаков. Также совместно с муниципалитетами будет продолжена работа по обновлению контейнерных площадок: на сегодняшний день устроена 691 новая площадка из 876 запланированных. Отремонтировано 620 из 917 существующих площадок. 

Заместитель главы города Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский напомнил, что контейнерная площадка – зона ответственности как регионального оператора, так и муниципалитета или управляющей компании. Все, что касается вывоза мусора и подбора, просыпавшихся при погрузке отходов – обязанность регоператора. А ответственность за содержание площадки - уборка, подметание, отсутствие разлетающегося мусора - несет муниципалитет или УК.

Наталья Хохлова, руководитель управления реализации социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг министерств социально-демографической и семейной политики Самарской области, напомнила, что льготным категориям граждан предоставляется компенсация за оплату коммунальных услуг. К льготным категориям, к примеру, относятся многодетные семьи, инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, ветераны труда. Всего в регионе 393 тысячи льготников. Наталья Хохлова отметила, что всем им автоматически будет произведен перерасчет после повышения тарифа. Кроме того, в регионе предоставляются субсидии для оплаты коммунальных расходов гражданам с низкими доходами, на сегодняшний день получателями таких субсидий являются 13 тысяч человек. По всем вопросам социальной поддержки работает горячая линия: 8 800 100 56 61.

Елена Беляева, заслуженный эколог Самарской области, председатель общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области отметила, что необходимо повышать экологическую грамотность населения в отношении обращения с ТКО. «Вклад каждого жителя в том, чтобы самим знать правила обращения с отходами: доносить их до контейнера, тщательно завязывать пакет, чтобы мусор не разлетался, понимать, что крупногабаритные отходы следует размещать на отдельной площадке, не загромождая ими контейнеры», - сказала Елена Беляева.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара Экология

