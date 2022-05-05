Ночью в губернии ожидаютя заморозки

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ночные часы 6 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -3 С.



В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:



- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду. Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.



- будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



- соблюдать правила безопасности при использовании отопительных приборов и печей. Именно они во время похолоданий чаще всего становятся причиной возгорания.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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