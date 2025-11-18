Я нашел ошибку
Главные новости:
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
Ночью и утром 19 ноября в регионе ожидается усиление  ветра

18 ноября 2025 16:10
143
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 19 ноября местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывы 15-18 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

