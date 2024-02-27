На Земле началась магнитная буря после трех мощных вспышек на Солнце

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Мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле, сообщили в центре погоды "Фобос", пишет РИА Новости.

"Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь, исходя из этого можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится. <...> Это первая магнитная буря с начала года", — рассказали синоптики.

Ей присвоили класс G1.

Метеорологи пояснили, что после трех мощных вспышек часть солнечного вещества зацепила Землю.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток, наступает кислородное голодание тканей.

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