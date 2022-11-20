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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

20 ноября 2022 21:11
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На его пути нет населенных пунктов.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось 20 ноября, пишут "Известия".

На видео с частотой один кадр в минуту показано, как из жерла вулкана поднимается столб пепла и накрывает территорию вокруг. Высота пепла составила до 5 тыс. м.

По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, шлейф пепловых выбросов распространился на 10 км в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути нет населенных пунктов.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.

Высота лавового купола Молодого Шивелуча составляет 2500 м. Ближайший к вулкану поселок Ключи находится на расстоянии 50 км, столица Камчатского края Петропавловск-Камчатский расположен в 450 км.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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