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Метеоролог анонсировал «бабье лето» лишь в пяти городах РФ

5 сентября 2023 11:59
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Метеоролог анонсировал «бабье лето» лишь в пяти городах РФ

«Бабье лето» 8 сентября придет на пять-шесть дней в Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Смоленск и Тверь, в остальных регионах страны пока не ожидается потепление. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Похолодание накроет во вторник 5 сентября Санкт-Петербург, в среду Великий Новгород, Псков и Смоленск. Температура опустится до 14-18 градусов, в ночные часы в Ленинградской области до 3-8, в Псковской и Смоленской областях до 5-10 градусов. Но холодный воздух задержится в этом регионе от силы до четверга 7 сентября. Потом над Балтикой и Скандинавией разворачивается большой хороший антициклон и уже в пятницу дневная температура составит 20-22 градуса. В выходные 22-24. Погода до 24 градусов сохранится до 13—14 сентября. Такое молодое „бабье лето“. К концу периода, я думаю, захватим и Тверь. Получается пять-шесть дней хорошей солнечной, яркой погоды. Такое повышение температуры до 22-24 градусов на северо-западе, в Санкт-Петербурге не наблюдалось даже в начале июня. После тайфунов также отдыхает Приморье. Там в ближайшие три дни хорошая солнечная погода с температурой 20-25 градусов», — дал такой прогноз Александр Шувалов.

Между тем, по словам метеоролога, в Поволжье, Кировской области и в Татарстане грядет «женская осень». «Похолодание в наибольшей степени затронет восточную часть русской равнины — это Поволжье, Кировская область, Татарстан. Здесь в среду 6 сентября температура рухнет с 20-22 сразу же на 10 градусов. Ожидается 12-13 и дождь на целые сутки. Это Казань, Киров, Чебоксары, Пермь. Таким образом туда „бабье лето“ придет с небольшим опозданием. Сначала им нужно будет пережить „женскую осень“», — подчеркнул Шувалов.

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