Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области

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5 июня во Всемирный день окружающей среды жители Самарской области смогут принять участие в Марафоне зелёных дел.

Все желающие приглашаются поучаствовать в уборке территории Ботанического Сада.

Инициатива проведения Всероссийского марафона зелёных дел была предложена в конце мая на молодёжном экологическом форуме «Экосистема» генеральным директором АНО «Сад Памяти» Ольгой Степченко. Она призвала волонтёрские организации, общественные объединения и корпоративных волонтёров присоединиться к серии экологических акций во Всемирный день окружающей среды, 5 июня. По данным АНО «Сад Памяти», в рамках экологических проектов в России ежегодно проходят тысячи мероприятий, в которых участвуют свыше 5 млн волонтёров. Привлечение большего числа людей со всей страны поможет сформировать экологически осознанное сообщество, а также объединить государство, бизнес и самих граждан ради достижения национальных целей развития.

Присоединяйтесь к акции «Марафон зеленых дел», фотографируйтесь и выкладывайте самые яркие моменты с хештегом #МарафонЗеленыхДел.

Сбор участников в 10.00 у входа в Ботанический Сад.

Вход свободный, 0+

Фото: Дильдина Светлана