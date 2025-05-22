Лето 2025 года в Самарской области может стать аномально жарким и засушливым

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Лето 2025 года может запомниться жителям Самарской области из-за аномально высоких температур и дефицита осадков. По данным долгосрочного прогноза, температура в регионе поднимется на 2–3 градуса выше среднего показателя для Европейской части России.

В пресс-службе Яндекс.погоды сообщили РБК, что лето обещает быть очень жарким, а количество осадков существенно снизится, что увеличивает вероятность засухи. Южные регионы страны, включая Краснодарский край и Ростовскую область, могут столкнуться с рекордными тепловыми максимумами, причем июль 2025 года может стать самым жарким за последние 30 лет.

Самарская область включена в список регионов с высокой степенью риска засухи. Метеорологи рекомендуют жителям заранее подготовиться к неблагоприятным погодным условиям и принять необходимые меры по защите здоровья и имущества, пишет RuNews24.ru.