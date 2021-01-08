Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом

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Грядущее лето в России может оказаться аномально сухим, заявила метеоролог, климатолог, член Русского географического общества Екатерина Пестрякова, передают "Известия".

По ее словам, такое развитие событий возможно, если установившийся на Урале и в Сибири антициклон сохранится.

По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. В связи с этим в регионах наблюдается холодный воздух и отсутствие осадков. Есть вероятность, что он сохранится до лета, считает эксперт.

«Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», — цитирует Пестрякову URA.RU.

Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева/"Известия"