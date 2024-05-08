Ива с "Самарской Луки" претендует на звание Дерева года

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Белая ива, возраст которой специалисты оценивают в 200 лет, имеет высоту - около 30 метров, а длину окружности ствола - более 8 метров. Обхватить чудо -дерево с трудом могут 5 человек!



Проголосовать за наше дерево под номером 27 можно на сайте https://rosdrevo.ru.



Ранее белая ива была занесена в национальный реестр старовозрастных деревьев России по программе «Деревья — памятники живой природы». Основная задача программы — поиск и сохранение уникальных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для страны. Выбранные деревья получают статус охраняемых государством природных объектов.



«Российское дерево года» является ежегодным конкурсом по выбору главного дерева страны. Список деревьев - участников был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы.