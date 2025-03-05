ГУ МВД СО: осадки в виде мокрого снега приводят к осложнению ситуации на дорогах.

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Особое внимание стоит уделить состоянию дорог — на них ожидается образование гололедицы, что может привести к аварийным ситуациям.

Во избежание аварийных ситуаций на дорогах Госавтоинспекция рекомендует водителям, в первую очередь, снизить скорость. Она должна позволять водителю держать транспортное средство под постоянным контролем. Еще одно условие безопасной езды - увеличение дистанции до впереди идущего транспорта. Так же внимательными и острожными необходимо быть при совершении маневров. Обращаем внимание на наиболее опасные участки – это мостовые переходы и путепроводы, крутые спуски и повороты дорог, зоны пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.



О безопасности на дорогах необходимо помнить и пешеходам. Прежде, чем перейти дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители остановились и пропускают. Чтобы быть заметными на дороге необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы.

Помните, сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания, но все-таки безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности.

Фото: ГУ МВД СО