Фонд им. В.И. Вернадского приглашает эковолонтерские отряды к участию в новом Всероссийском проекте

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского объявляет о старте проекта «Лучший эковолонтерский отряд» с 25 апреля 2022 года.
Проект организован с целью представления лучших экологических волонтерских инициатив и практик, повышения уровня экологического образования граждан России.
Проект будет реализован в течение календарного года.
Программа проекта включает:
Регистрация на участие в Проекте будет доступна на сайте Фонда им. В.И. Вернадского (http://vernadsky.ru/) с 25 апреля по 15 мая 2022 года.