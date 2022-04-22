Фонд им. В.И. Вернадского приглашает эковолонтерские отряды к участию в новом Всероссийском проекте

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Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского объявляет о старте проекта «Лучший эковолонтерский отряд» с 25 апреля 2022 года.

Проект организован с целью представления лучших экологических волонтерских инициатив и практик, повышения уровня экологического образования граждан России.

Проект будет реализован в течение календарного года.

Программа проекта включает:

лекции и мастер-классы на экологические темы от ведущих вузов России;

выступления отрядов c интересным и полезным опытом реализации эковолонтерской деятельности;

создание библиотеки «Эковолонтера» для размещения информационных материалов от участников Проекта;

участие в масштабных всероссийских экологических мероприятиях, распространение опыта эковолонтерских отрядов через СМИ;

традиционный конкурс «Лучший эковолонтерский отряд».

Регистрация на участие в Проекте будет доступна на сайте Фонда им. В.И. Вернадского (http://vernadsky.ru/) с 25 апреля по 15 мая 2022 года.