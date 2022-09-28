Дождливая погода: ГИБДД СО предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки

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Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями.



По данным синоптиков, на территории региона установилась дождливая погода. Это, в свою очередь, приведет к изменению дорожных условий, что необходимо учитывать автолюбителям и пешеходам.



Автомобилистам рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. При движении в дождливую погоду ухудшается видимость, поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.



Всем водителям необходимо регулярно проверять техническое состояние своего транспортного средства, исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.



Пешеходам следует переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. При переходе дороги нужно исключить факты разговоров по телефону и использование наушников. При движении в темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.



В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах обращайтесь за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МВД СО