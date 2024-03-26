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27 марта в Самарской области ожидается дождь и мокрый снег, гололед

26 марта 2024 14:52
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А также усиление ветра, кратковременная метель, на дорогах местами гололедица, снежная каша.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 27 марта в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра порывы 15-20 м/с, гололед, кратковременная метель, на дорогах местами гололедица, снежная каша».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

 

Теги: Погода Самара

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