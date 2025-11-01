По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 2 ноября местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.
МЧС России напоминает:
- будь внимателен и осторожен на дорогах;
- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».